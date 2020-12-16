Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban: 'Yapılandırma fırsatını kaçırmayın'

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birçok avantaj sağladığını belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 09:03
Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban: 'Yapılandırma fırsatını kaçırmayın'

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'yla alakalı bilgilendirme toplantısına katılan Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, vergi borcu yapılandırma düzenlemesinin, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcu kapsadığını belirtti.

Vatandaşların, borç yapılandırma işlemlerinden yararlanabilmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatan Akbalaban, " Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş olduğu halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır." dedi.

Yapılandırmanın kapsadığı borçlar hakkında bilgilendirmede bulunan Akbalaban, şu ifadelere yer verdi:

"Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, sigorta primleri, trafik cezaları, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayrıca sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak. Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Peşin ödemede ise,  Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan yüzde 10'u tahsil edilecek. İki taksitte ödeme de ise Yi-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek. Ayrıca, Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecek"

Yapılandırma fırsatının kaçırılmamasına değinen Akbalaban, " Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer ay aralıklarla 18 taksitle 36 aya kadar yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizini ödemeyecek. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneklerinden faydalanabilecekler. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapması gerekiyor. Vatandaşlarımız, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.

#Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban #Yapılandırma fırsatını kaçırmayın #Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu #ekonomi
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