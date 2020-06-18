Kahramanmaraş sosyal mesafeyi en çok ihlal eden 5. il oldu!
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını, yurt genelinde ihlal eden 144 bin 984 kişiye ceza yazıldığı açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2020, 17:38 18.06.2020, 20:54
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81 ilin tamamında sosyal mesafe yasağı kapsamında idari işlem yapıldığı belirtilirken, en fazla işlemin yapıldığı il ise komşumuz Gaziantep’te uygulandığı ortaya çıktı.
En fazla idari işlem yapılan bazı iller şöyle: Gaziantep 32 bin 53, İstanbul 16 bin 219, Van 5 bin 313, Manisa 5 bin 4, Kahramanmaraş’ta ise 3 bin 815 kişiye işlem yapıldı.
Aksu haber ekibimiz Kahramanmaraş sokaklarında, vatandaşların sosyal mesafe kuralına neden bu kadar riayet edilmediğini sordu.
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