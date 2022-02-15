Kahramanmaraş Spor Lisesi yarı finallere hazırlanıyor
Kahramanmaraş Spor Lisesi, gruplarda oynadığı maçların ardından 1.liği elde ederek yarı finallere katılmaya hak kazandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 16:28 15.02.2022, 17:04
Liseler arası Kadın Futsal Liginde Kahramanmaraş’ta şampiyonluğu elde eden Spor Lisesi grup maçlarında namağlup gol yemeden tüm maçlarını kazandı ve lider olarak yarı finallere kaldı.
Yarı finaller öncesi hazırlıklarına devam eden Spor Lisesi Kadın Futsal Takımı sporcuları Aksu Haber’e konuştu.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatih Doğan’da “Türkiye şampiyonu olmak için yola çıktık” diye konuştu.
Kahramanmaraş Spor Lisesi Müdürü İsmail Gençoğlan ise “okulumuzda başarılı öğrencilerimiz var, neredeyse her branşta şampiyonluklar ve ilk 3 dereceleri alıyoruz ve bu durum bizleri mutlu ediyor” dedi.
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