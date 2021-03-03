Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 650 işçiyi kapsayan TİS imzalandı

KSÜ Rektörlük Senato Salonu'nda TİS dolayısıyla imza töreni düzenledi.

Törende, Tıp Fakültesi Hastanesinde 650 işçiyi kapsayan 2 yıl geçerli sözleşme Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

Sendika Genel Başkanı Sert, törendeki konuşmasında, üniversite yönetimine işçiyi önemseyen yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.

Rektörlük ve sendika arasında yapılan anlaşmayı önemli bulduğunu belirten Sert, anlaşmanın sağlanmasında emeği geçen rektörlük ve sendika üyelerine teşekkür etti.

Çalışanların yapılan anlaşmadan memnun kaldığına değinen Sert, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımız yapılan bu toplu sözleşmeden memnun kalmışlardır. Sendika olarak biz de memnun kaldık. Önemli olan üniversite hastanemizde kendimizi nasıl yenileyebiliriz, hastanemize nasıl katkı sağlayabiliriz? Çalışanlarımıza elbette ki önemli görevler düşüyor. Biz işverenlerimizi hiçbir zaman kendimize rakip olarak görmedik. Kendimizin sosyal ortağı olarak görüyoruz."

Önceliklerinin üyelerinin ve bütün sağlık, sosyal hizmet çalışanlarının haklarını, kazanımlarını ileriye taşımak, çalışma barışına katkı sunmak olduğunu belirten Sert, sözleşmeyle işçilerin ücret ve sosyal haklarında kazanımlar elde edildiğini bildirdi.

Rektör Can da anlaşma sürecinin dostane, sohbet havası içerisinde gerçekleştirildiğini ve anlaşma sürecinin sonuna geldiklerini belirtti.

Sendika üyelerinin çalışanların haklarını içtenlikle savunduğunu belirten Can, "Üniversitemiz çalışanların ücretlerini zamanında yatırmak için azami gayret gösteriyor. İş barışını sağlama ve sürdürme yönünde mücadele veriyoruz. Bütün işler önemlidir, bütün çabalar kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Program, Can ve Sert'in sözleşmeyi imzalamasının ardından sona erdi.