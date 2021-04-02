Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden ameliyatla 10 kilograma yakın tümör çıkartıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) son zamanlarda yapılan başarılı ameliyatlarına bir yenisini daha ekledi.

Halsizlik, kilo kaybı ve karın bölgesinde büyüme şikâyetiyle KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 59 yaşındaki Suriyeli uyruklu Sena Ammari'nin yapılan muayene tetkikleri neticesinde karnında tümör tespit edildi.

Ammari, KSÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü başkanı Prof. Dr. Kadir Güzin başkanlığında gerçekleştirilen başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Sena Ammari'nin karnından 9 kilo 600 gram tümör çıkartıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Güzin, hastalığın teşhis süreci ve ameliyata ilişkin bilgiler verdi.

“Muayene ve ileri görüntüleme (Tomografi,Ultrasonagrafi vs) sonucunda, 9 aylık gebelik cesametinde karnı büyütmüş ileri evre yumurtalık kanseri tanısı konuldu.” diyen Prof. Dr. Güzin, “Operasyonun acil yapılmasına karar vererek, merkezimizde ameliyata aldık. Yaklaşık 10 kilo ağırlığında, 45x50 cm büyüklüğünde batını dolduran barsaklarla yapışık tüm batın duvarına tümör yayılmaları görüldü. Batın iç katı total olarak (Peritenektomi) diğer organlardaki tümör çıkarılıp tamir edildi. Omentum, rahim ve geri kalan diğer yumurtalık alındı.” dedi.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyattan sonra yapılan 10 günlük takipte ciddi bir sorun görülmediğini ve hastanın taburcu edildiğini belirten Prof. Dr. Güzin, “Son yıllarda ülkemizde de nadir uygulanan tüm peritonun tulum çıkarır gibi soyulmasıdır. (iç batın zarı), ve tümör yerleşen organlardan tümörün uzaklaştırılması(Debulkıng)dır. KSÜ Tıp Jinekolojik Onkoloji Merkezi bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası referans merkezidir. Uluslararası ortak çalışmada da katkı sağlamaktayız.” şeklinde konuştu.

Bu operasyonların ileri merkezlerde yapılabilen ameliyatlar olduğunu ve maliyetinin yurt dışında 120-180 bin doları bulduğunu ancak KSÜ'de ücretsiz yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Kadir Güzin, "Bu gibi büyümeler 2-3 ayda olacak değil, 1 yılın üzerindeki bir süre içerisinde büyümüştür. Hasta, sağlık kuruluşlarına erken başvurup taramalarını erken yaptırmış olsaydı bu kadar büyümeden biz ameliyatı yapmış olurduk. Ameliyatımız da yaklaşık 5 saat sürdü. Bu vaka eğer ki ameliyat edilmemiş olsaydı hastamız 2-3 ay içerisinde çok acılar içerisinde kaybedilirdi. Çünkü bir yandan bağırsaklar çalışmayacaktı, öbür yandan idrar kanalları çalışmayacaktı. Bir yandan tümör daha da büyümüş, bütün vücuda yayıldığı zaman ölüm olayları gelişecekti. Bu kanser olaylarında bütün enerjiyi tümör kendisi topluyor, bütün beslenmesini kendisine yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Sena Ammari ise savaş nedeniyle 9 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, 6 ay önce karnı ağrımaya başlayınca Necip Fazıl şehir Hastanesine gittiğini belirterek, "Burada yapılan tetkikler sonrasında karnımda bir kanser kitlesi olduğu belirlendi. Oradan beni KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gönderdiler. Burada yapılan tetkikler sonucunda da kitlenin tehlikeli olduğunu ama hocalarımız kemoterapiye gerek kalmadan ameliyat yapacaklarını söylediler. Türkiye'den Allah razı olsun. Bana kitleyi telefonda göstermişti doktorlarımız. Karnımda çıkan kitleyi gördükten sonra çok şaşırdım 'Bu benden mi çıktı, ben nasıl bu hale geldim, nasıl iyileştim?' diye. Bu konuda çok teşekkür ediyorum sayın doktorlarımıza ve hastane yetkililerimize." dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi; kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, beyin cerrahisi, KBB ve diğer anabilim dallarında olduğu gibi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim Dalında da önemli teşhis, tedavi ve ameliyatlar yapıldığını belirten Rektör Can, “KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz birçok alanda referans hastaneler arasına girmiştir. Diğer illerden ve yurt dışından da hastalar hastanemize müracaat etmektedir. Jinekolojik Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Güzin ve ekibini bu başarılı ameliyatları için tebrik ediyorum. İnsanımız sağlığına kavuşunca, hastalarımız mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz.” diye konuştu.