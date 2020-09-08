Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde doluluk oranı her geçen yıl artıyor!

Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde doluluk oranının 2018 yılında yüzde 84  2019 yılında yüzde 92 olurken bu oran 2020 yılında yüzde 98’e çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 08.09.2020, 20:04 08.09.2020, 21:08
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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can KSÜ’nin yüzde  98 ile tercih edilmesninden dolayı mutlu olduklarını ifade etti

Rektör Can 6000 öğrenciyi emzun ettiklerini ve 9000 yeni öğrenci alacaklarını söyledi.

#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi #Aksu Haber #aksu tv haber
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