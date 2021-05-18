Kahramanmaraş Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezinde kurslar başladı!

Halk eğitim merkezi müdürü Mehmet Bülbül, tüm eğitici ve kursiyerlerine hafta içi kurslarının başlayacağını duyurdu.





17 günlük tam kapanmanın ardından tekrar kursların pandemi tedbirleri kapmasında açıldığını söyleyen Bülbül, mezun öğrencilerine yönelik açılmış olan destekleme yetiştirme kurslarında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere kaldıkları yerden devam edecekleri ifade etti.

“Suzan ve Abdulhakim bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 17 günlük kapanma süresinde tatile girmiştik. Bu süreç içerisinde kurslarımız kapatılmıştı bakanlığımızın emirleri doğrultusunda bugün itibariyle kurslarımız yeniden açıldı. Eğitim kurumlarında hijyen geliştirme ve kontrol kılavuzu çerçevesinde kurslarımız açıldı. Maske mesafe ve hijyen şartlarına dikkat ederek ten hafta içinde devam edecek kurslarımız 7 ila 21 arasında planlamalarımızı yapabiliyoruz. Hafta sonu kurslarımız olmayacak. Bunun yanında mezun öğrencilere yönelik açmış olduğumuz destekleme yetiştirme kurslarımız da hafta içi ve hafta sonu olmak üzere kaldıkları yerden devam edeceklerdir.”