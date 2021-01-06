Kahramanmaraş'ta 10 tekerlekli sandalye daha engellilerin ailelerine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta mavi kapak kampanyalarına öncülük eden ve bugüne kadar topladığı mavi kapaklarla, 10 binden fazla engelliye tekerlekli sandalye hediye eden Abdülkadir Gülmez, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle mavi kapak topladı.

Yaklaşık 300 bin mavi kapak ile 10 tane tekerlekli sandalye alan Gülmez, Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde düzenlenen programda engellilerin ailelerine, şehitlerin isimlerinin verildiği tekerlekli sandalyeleri teslim etti.

Tekerlekli sandalyelerden birisine de, geçtiğimiz ay oteldeki cinayet zanlısını almaya giderken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ismi verildi. O sandalyeyi de, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, engelli ailesine verdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralları içerisinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, bu sandalyelerin sıradan bir sandalye olmayıp bir dağ olduğunu maneviyatının yüksek olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da, bu projenin bir hayır yarışı olduğunu ve bu geri dönüşüm çalışmasını desteklediklerini söyledi.

Programı organize eden Abdülkadir Gülmez ise 10 engellinin sevincine ortak olduklarını belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman da, şehitlerin ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda ettiklerini, onların isimlerini yaşatmak için 2 yıldır bu çalışmayı desteklerini belirtti.

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve engellilerin aileleri de katıldı.