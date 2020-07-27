Kahramanmaraş'ta %100 garantili LPG Alagözler Fırnız Petrol Ofisi'nde

Sistem, Petrol Ofisi istasyonundan alınan PO/Gaz ile ilgili olası bir şikâyet üzerine Alagözler Fırnız Petrol Ofisi, Sanayi’de bulunan 6 tane LPG ustasıyla anlaşarak müşteriler mağduriyet yaşamaması için ücretsiz şekilde sorunlara çözüm oluyor.

Aynı zamanda petrol ofisinden akaryakıt alan tüm müşteriler ücretsiz arabalarını yıkatabiliyor.

Alagözler Fırnız Petrol Ofisi Bayii İşletme Müdürü Kenan Kaya, “petrol istasyonumuzda müşterilerimize, bugüne kadar görülmemiş indirimler sağlıyoruz” dedi.