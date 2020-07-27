Kahramanmaraş'ta %100 garantili LPG Alagözler Fırnız Petrol Ofisi'nde
Alagözler Fırnız Petrol Ofisi, gerçekleştirdiği bir yenilikle PO/Gaz’da kalite ve tam dolumda yüzde 100 garanti hizmeti sunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 16:55 27.07.2020, 17:26
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Sistem, Petrol Ofisi istasyonundan alınan PO/Gaz ile ilgili olası bir şikâyet üzerine Alagözler Fırnız Petrol Ofisi, Sanayi’de bulunan 6 tane LPG ustasıyla anlaşarak müşteriler mağduriyet yaşamaması için ücretsiz şekilde sorunlara çözüm oluyor.
Aynı zamanda petrol ofisinden akaryakıt alan tüm müşteriler ücretsiz arabalarını yıkatabiliyor.
Alagözler Fırnız Petrol Ofisi Bayii İşletme Müdürü Kenan Kaya, “petrol istasyonumuzda müşterilerimize, bugüne kadar görülmemiş indirimler sağlıyoruz” dedi.
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