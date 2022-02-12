Kahramanmaraş'ta 11 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla iki kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 11 hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan iki kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 11:18
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 11 hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan iki kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 11 olayın faili olduğu belirlenen A.E. ile A.N. ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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