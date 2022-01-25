Kahramanmaraş'ta 112’ye günde 10 bin çağrı!
Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası yaklaşık 60 bin çağrıya cevap verdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 16:40 25.01.2022, 16:52
17 Ocak 2022’de başlayan, 23 Ocak 2022 tarihine kadar devam eden ve son yılların en büyük kışını yaşayan Kahramanmaraş’ta 112 Acil Çağrı Merkezi önemli bir görev üstlendi.
Polis, jandarma, AFAD, 112 ekipleri, itfaiye, orman ve çağrı alıcıları sayesinde ekipler ihbarları tek çatı altında toplayarak ilgili ekipleri vatandaşların ihbarına yönlendirdi. Böylelikle vatandaşa daha kaliteli ve net bir hizmet sağlanmış oldu.
Konuyla ilgili Aksu haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, yoğunluk yaşadığımız bu süreçte 112 acil çağrı merkezinin görev alanında olmayan çağrıların da arttığını belirtti.
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