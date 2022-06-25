Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki çocuktan takdir toplayan hareket

Kahramanmaraş'ta sanayi içerisinde bir iş yerinde çırak olarak çalışan 12 yaşındaki Öztürk Çopur, yolda para dolu bir ruhsat buldu.

Elindeki ruhsat ile birlikte paranın sahibini arayan Çopur’a bazı iş yeri sahipleri, "Onun içinde bir şey yok al senin olsun" denmesine rağmen parayı ustasına getirdi.

Ustası ise polisi arayarak, parayı teslim etti. Yaklaşık 1 saat sonra paranın sahibinin 60 yaşındaki Ali Biricik olduğu anlaşıldı.

Çevredekiler tarafından alkışlandı

Polisin kendisini aramasıyla iş yeri önüne gelen Biricik, parayı bulan Çopur’a sarılarak teşekkür etti. Çevre sakinleri ise çırak Öztürk Çopur’u bu davranışından dolayı alkışladı.

Burada bir açıklama yapan paranın sahibi Ali Biricik, “Arabadan inerken cüzdanı arka cebimden kaydırmışım. Ruhsatın içinde 10 bin TL vardı. Bir yere verecektim” dedi.

"Onun içinde bir şey yok oğlum al senin olsun dediler"

Bulduğu parayı sahibine teslim eden ve bununla takdir toplayan 12 yaşındaki Öztürk Çopur ise şunları dile getirdi:

“Bir iş yerine malzeme almaya gitmiştim. İş yerinden çıkıp geldiğimde, bir arabanın yanında cüzdan vardı. Oradaki iki, üç kişiye sordum. Abi; ‘Bu cüzdanın sahibini tanıyor musunuz’ dedim, onlar da bana, ‘Onun içinde bir şey yok oğlum al senin olsun dediler.’ Ben de cüzdanı ustama getirdim. Açmadım cüzdanı. Baktım orada ruhsatlar vardı. Telefon numaraları vardı. Aradık açmadılar. Sonra polisi aradı ustam.”