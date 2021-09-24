Kahramanmaraş'ta 12 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda firari şahsın oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti erken saatlerde yapilan operasyonla şahsı yakalayan ekipler Kahramanmaraş adliyesinde yürütülen işlemleri sonrası Türkoğlu L1 kapali cezaevine teslim etti.