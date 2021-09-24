Kahramanmaraş'ta 12 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yahya Kemal mahallesinde yapılan operasyonda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.B.(28) yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 16:13 24.09.2021, 16:24
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda firari şahsın oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti erken saatlerde yapilan operasyonla şahsı yakalayan ekipler Kahramanmaraş adliyesinde yürütülen işlemleri sonrası Türkoğlu L1 kapali cezaevine teslim etti.
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