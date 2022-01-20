Kahramanmaraş'ta 13 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince nitelikli yağma suçundan toplam 13 yıl 9 Ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.(43), yapılan takip neticesinde Hacımustafa Mahallesinde yakalandı. E.K jandarmada ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine konuldu.