Kahramanmaraş'ta 14 kişiye kısıtlama cezası!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 14 kişiye cezai işlem uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 23:51
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri şüpheli şahıslara yönelik yaptğı asayiş uygulaması esnasında bir iş yerinin kapısını açık görerek içeriyi kontrol etti. Kontrol esnasında içeride oyun masalarının ve iskambil kağıtlarının olduğunu gören ekipler iş yerini aradığında içeriye saklanmış 14 kişiye izinsiz dışarı çıkma koronavirüs tedbirleri kapsamında cezai işlem uygulandı.
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