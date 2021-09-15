Kahramanmaraş'ta 15 bin lirasını düşüren vatandaşın yardımına polisler koştu

Mustafa Akıl isimli vatandaş, ev almak için birikimi olan altınlarını Trabzon Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuya giderek bozdurdu.

Altınlarının değeri 42 bin lira tutan parayı poşete koyan Akıl, park halinde bulunan aracına yöneldi.

Aracına binerek poşeti kontrol eden Akıl, poşetin yırtık olduğunu ve paranın 15 bin lirasının düştüğünü fark etti. Bunun üzerine Akıl, polis ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelerek çevrede araştırma yapan polis ekipleri bir giyim mağazasının önünde para bulunduğu ihbarını aldı.

Giyim mağazasına yönelen polis ekipleri, bulunan paranın Mustafa Akıl’a ait olduğunu belirledi. Yapılan işlemlerini ardından Akıl’a kaybolan 15 bin lirası teslim edildi. Parası kaybolan Akıl, 10 dakikada parasını bulan polis ekiplerine teşekkür etti.