Kahramanmaraş'ta ''15 Temmuz ve milli mücadele resim sergisi'' düzenledi!

Onikişubat Belediyesi ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılan, İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, sergideki fotoğrafların 15 Temmuz gününü tekrar hatırlattığını söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise 15 Temmuz'un milli iradeye set vurmanın ve alt etmenin talihsiz bir girişimi olduğunu söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de Anadolu Ajansı muhabirlerinin Türkiye'nin farklı kentlerinden çekmiş olduğu fotoğraflarla 15 Temmuz'daki mücadelenin şahidi olduklarını söyledi.