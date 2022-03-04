Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki kayıp genç aranıyor!
Kahramanmaraş’ta bir aile, kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çocuklarının bulunması için çağrıda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2022, 16:33
Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Şehit Fındıklıoğlu Caddesi üzerinde yaşayan lise öğrencisi Yasin Yılmaz (16), dün ayrıldığı ikametine bir daha dönmedi. Çocuklarının geri dönmemesi üzerine emniyet güçlerine müracaat eden Yılmaz ailesi, çocuklarını gören veya bilgi sahibi olan insanları 0 545 407 39 43 telefon numarasına veya emniyet güçlerine bilgi vermesini istedi.
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