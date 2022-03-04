Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki kayıp genç aranıyor!

Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Şehit Fındıklıoğlu Caddesi üzerinde yaşayan lise öğrencisi Yasin Yılmaz (16), dün ayrıldığı ikametine bir daha dönmedi. Çocuklarının geri dönmemesi üzerine emniyet güçlerine müracaat eden Yılmaz ailesi, çocuklarını gören veya bilgi sahibi olan insanları 0 545 407 39 43 telefon numarasına veya emniyet güçlerine bilgi vermesini istedi.