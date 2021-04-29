Kahramanmaraş'ta 17 günlük alışveriş telaşı!
Listeler yapıldı bayramı da içine alan kapanma için çarşıya pazara çıkıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 11:36
Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında alışveriş için yoğunluk oluştu durum trabzon caddesinde de aynıydı.
Kalabalığı gören bir an önce alışverişini bitirmeye çalıştı.
Marketlerde ise durum tam tersine oldu belli saatlerde açık olması vatandaşları birazda olsa rahatlattı.
HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI
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