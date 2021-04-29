Kahramanmaraş'ta 17 günlük alışveriş telaşı!

Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında alışveriş için yoğunluk oluştu durum trabzon caddesinde de aynıydı.

Kalabalığı gören bir an önce alışverişini bitirmeye çalıştı.

Marketlerde ise durum tam tersine oldu belli saatlerde açık olması vatandaşları birazda olsa rahatlattı.

HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI