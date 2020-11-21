Kahramanmaraş'ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 10:31
Kahramanmaraş'ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, gittikleri köyden evlerine dönen yaşlı çift, araçlarını evin önüne park edip getirdikleri elmaları eve çıkarırken, araçta bulunan çantalarının o esnada çalındığını fark etti.

Bir anlık boşluktan faydalanan kimliği meçhul hırsızlar, içerisinde 160 bin lira değerinde ziynet eşyası, 13 bin lira nakit para ve telefon olan çantayı çalıp kayıplara karıştı.

Hırsızlığı fark eden çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri detaylı araştırma başlattı.

POLİS BENZER YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPAN KİŞİLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI

Olay yeri ve çevresinde kamera bulamayan polis ekipleri, geçmiş tarihte benzer yöntemle hırsızlık yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Onlarca şüphelinin izini süren ekipleri, araştırma yaptığı şüphelilerden hareketle Burak G. (24) ve Gökhan Ş. (27) üzerine ağırlık verdi.

Ekipler, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde belirledikleri iki şahsı takip ederek durdurmak istedi.

Kahramanmaraş ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #1

YAKALANDILAR

Kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çanta, 11 bin 600 lira para, 160 bin liralık ziynet eşyasının tamamı, telefon ve paranın bir miktarını harcayarak satın aldıkları bir torba dolu eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan Burak G. ve Gökhan Ş. hırsızlık olayını işlediklerini itiraf etti. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri sonrası nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #2

Kahramanmaraş ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #3

Kahramanmaraş ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #4

Kahramanmaraş ta 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #5

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