Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs coşkusu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kahramanmaraş'ta da coşkuyla kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2022, 14:17 19.05.2022, 18:44
İlk olarak Atatürk Meydanı'ndan düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma töreninin ardından Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen kutlamalara geçildi.
Programın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptı.
Daha sonra Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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