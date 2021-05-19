Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs coşkusu!

Bu çerçevede Bayram dolayısıyla bugün ilk olarak Atatürk Meydanı’nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Şube Müdürleri, personeller, gönüllü gençler ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda antrenör ile sporcuların katılım gösterdiği törende, İl Müdürü Cemil Boz, meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.

Daha sonra CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından partisini çelengini sundu, parti üyeleri de karanfiller bıraktı.