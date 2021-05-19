Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs coşkusu!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde kutlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2021, 12:18 19.05.2021, 12:34
Bu çerçevede Bayram dolayısıyla bugün ilk olarak Atatürk Meydanı’nda tören düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Şube Müdürleri, personeller, gönüllü gençler ve pandemi nedeniyle sınırlı sayıda antrenör ile sporcuların katılım gösterdiği törende, İl Müdürü Cemil Boz, meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.
Daha sonra CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından partisini çelengini sundu, parti üyeleri de karanfiller bıraktı.
30°
açık
Namaz Vakti 19 Mayıs 2021
|İmsak
|03:34
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:45
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|36
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Leeds United
|37
|56
|9. Everton
|36
|56
|10. Arsenal
|36
|55
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|36
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Brighton
|37
|41
|16. Burnley
|36
|39
|17. Newcastle
|36
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü