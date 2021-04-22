Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan firari M.K'nin Elbistan ilçesinde, A.O.U'nun ise kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.