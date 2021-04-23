Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler A.D. ile G.S'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.