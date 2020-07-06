Kahramanmaraş'ta 2 günde 3 can kaybı 3 fidan hayatını kaybetti!
Barajlar ve göletlere serinlemek için girdiler cansız bedenlerine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Dadal Kanlı (15) serinlemek için Kartalkaya Barajı göletine girdi. Kanlı'nın gölette gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, polis ekiplerinden yardım istedi.Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve dalgıç ekiplerinin göletteki çalışması sonucu Kanlı'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
UYARILARA ALDIRMADILAR BARAJ GÖLETLERİNE GİRDİLER CANLARINDAN OLDULAR
Yetkililerin yaptıkları uyarılara aldırmayan gençler baraj göletlerinde yitip giderek arkalarında gözü yaşlı ailelerini bıraktılar
Kahramanmaraş’ta cumartesi günü 1 kişi pazar günü 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Ve yaşamını yitirenler daha çok küçük yaşlarda 3 gençti onlar uyarılara aldırmadılar canlarından oldular.
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