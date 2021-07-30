Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 14:26
Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Caddesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Ş.Y. Ö.E, A.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E, A.A. ve B.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 27 Temmuz Salı günü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
Olaya karıştığı değerlendirilen Ö.E, A.A. ve B.A. tedavilerinin ardından Ş.Y. ise şüphelilerden M.E'nin kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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