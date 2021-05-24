Kahramanmaraş'ta 2 kişinin üzerinden Roma dönemine ait sikke çıktı

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Merkez Jandarma ekiplerince, Kapıçam Extrem park önünde yapılan uygulama durdurulan otomobil içerisinde bulunan M.K (31) ve H.D. (38) yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke le geçirildi.