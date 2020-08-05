Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarıldı!
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde akarsuya düşen 2 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2020, 09:15
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İlçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi Değirmengözü Mesire Alanı'nda ailesiyle piknik yapan Ö.D. isimli bebek ayağının kayması sonucu suya düştü.
Akıntıya kapılan bebek, mesire alanında piknik yapanlarca kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince getirildiği Çağlayancerit Devlet Hastanesinde kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Ö.D, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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