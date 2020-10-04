Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içerisinde 4 bin canlıya ev sahipliği yapıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

7/24 Hizmetteyiz

Çetinkaya, “7/24 esasına göre çalışan barınağımızda aynı zamanda sokak hayvanlarımızın tedavileri de yapılmakta. ALO 153 hattı ile şehrimizin her köşesinden gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. 2020 yılı içerisinde 4 bin sokak hayvanının bakım ve tedavileri yapıldı. Şehrimiz geneline kulübeler ve beslenme odakları yerleştirdik. Kış aylarında da doğada mama bırakma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 365 gün tüm can dostlarımızın yanındayız. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” diye konuştu.