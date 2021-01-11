Kahramanmaraş'ta 2021 yılının ilk keklikleri kuluçkadan çıktı!

2001 yılında Kapıçam Tabiat Parkı içerisinde kurulan ve Türkiye'nin ilk keklik üretim istasyonu olma özelliği taşıyan merkezde, bugüne kadar binlerce keklik yetiştirilerek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğaya bırakıldı.

2020 yılında 15 bin kınalı keklik üretimi yapılarak doğaya salınan merkezde, 2021 yılı programında da aynı üretim rakamı hedefleniyor.

Yılın ilk kınalı kekliklerin yumurtadan çıkmasıyla üretilen keklikler, sürdürülebilir av ve yaban hayatının devamlılığı için Kahramanmaraş ve diğer illerde uygun alanlarda doğaya salınacak.