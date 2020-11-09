Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç kız sokakta ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kızın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 13:47
Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 61. Sokak'taki müstakil bir evin önünde bir kızın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında G. O. olduğu tespit edilen genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulan savcılıkça soruşturma başlatıldı.
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