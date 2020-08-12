Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç, koronavirüs nedeniyle öldü!

Karaelbistan mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki Ersin Doğan isimli genç, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Doğan'ın kronik nefes darlığı hastalığının olduğu da öğrenildi.

Doktorların tüm çabalarına ve özel ilgisine rağmen Doğan'ın vücudu virüse direnemedi. Türkiye'de ise koronavirüsten dolayı toplam can kaybı 6 bine yaklaştı.

21 yaşındaki gencin cenazesi ise Karaelbistan mahallesine defnedildi. Doğan, Elbistan'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden en genç hasta olarak açıklandı.

VİRÜS YAŞ DİNLEMİYOR!

Koronavirüs'ün özellikle kronik hastalara bulaştığı zaman öldürücü sonuçlar yaşatacağını söyleyen uzmanlar ise sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına kesinlikle uyulmasını, virüsün genç yaşlı dinlemediğini bildirdi.