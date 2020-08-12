Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç, koronavirüs nedeniyle öldü!
Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören 21 yaşındaki Ersin Doğan isimli genç hayatını kaybetti.
Karaelbistan mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki Ersin Doğan isimli genç, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Doğan'ın kronik nefes darlığı hastalığının olduğu da öğrenildi.
Doktorların tüm çabalarına ve özel ilgisine rağmen Doğan'ın vücudu virüse direnemedi. Türkiye'de ise koronavirüsten dolayı toplam can kaybı 6 bine yaklaştı.
21 yaşındaki gencin cenazesi ise Karaelbistan mahallesine defnedildi. Doğan, Elbistan'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden en genç hasta olarak açıklandı.
VİRÜS YAŞ DİNLEMİYOR!
Koronavirüs'ün özellikle kronik hastalara bulaştığı zaman öldürücü sonuçlar yaşatacağını söyleyen uzmanlar ise sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına kesinlikle uyulmasını, virüsün genç yaşlı dinlemediğini bildirdi.
|İmsak
|04:08
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25