Kahramanmaraş'ta 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 18:42
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahlı yağma", "cinsel taciz" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.K'nın (42) Saçaklızade Mahallesi'nde bir siteye giriş yaptığını tespit etti.
Ekipler hükümlüyü siteden çıktığı sırada yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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