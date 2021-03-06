Kahramanmaraş'ta 250 bin liralık hırsızlık güvenlik kameraları incelenerek aydınlatıldı

Elbistan’da Mehmet Ö. (82) adlı vatandaşın Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesinden yürüyerek otogara gittiği sırada yanına yaklaşan kadın lafa tuttuğu yaşlı adamın yanındaki altın ve para bulunan çantasını çalıp kayıplara karıştı. Yaşlı adamın şikayetçi olması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet Ö.’nün yürüdüğü Hacı Esat Efendi Caddesi üzerindeki iş yerleri ve ilçedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, altınları çalan kişinin Ş.G. (49) olduğunu belirledi. Kimliği belirlenen Ş.G. evinden çıkmak üzereyken polisler tarafından yakalandı. Kadının ikametinde yapılan aramada, yaşlı adamdan çaldığı belirtilen değeri 200 bin lira tutarındaki 3 adet kilitli burma bilezik, 4 adet burma bilezik, 1 adet 2.5 cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 2 adet alyans, 1 çift küpe ve bin 975 lira para bulundu. Şüphelinin 50 bin lira tutarındaki altınları ise bozdurup harcadığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken, ziynet eşyaları ve para sahibine teslim edildi.