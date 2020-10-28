Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 17:36 28.10.2020, 19:07
Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Törene Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Düzenlenen törende, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunululdu, İstiklal Marşı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

#Kahramanmaraş #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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