Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören düzenlendi

Hersanlıoğlu, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanı, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

4.5 G Canlı yayın ile ekranlara getirilen törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ülke için önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise tüm Kahramanmaraş halkının Cumhuriyet bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz öğrencilerinde evlerinden bu bayrama eşlik ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ise bu özel günün gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, şunları kaydetti:Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Hersanlıoğlu, "Türk milletinin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu tarihi gün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur." dedi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ile kamu kurum ve kuruluşların ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.