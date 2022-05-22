Kahramanmaraş'ta 3 bin 500 yıllık antik fil iskeleti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor!

Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 3 bin 500 yıllık antik fil iskeleti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkoğlu ilçesindeki Gavur Gölü bölgesinde çiftçi Mehmet Polat tarafından 1975 yılında bütün halinde bulunan ve Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen fil iskeleti, 33 yıl vitrinde sergilendi.

Müzede başlatılan tadilatla birlikte antik fil iskeleti de ayağa kaldırılarak gerçek boyutlarıyla sergilenmeye başlandı.

Uzunluğu 7, yüksekliği 5 metre olan antik fil iskeleti, ışık, ses ve görüntü efekti kullanılarak sergilendiği müzenin en dikkat çeken eserleri arasında yerini aldı.

3 bin 500 yıllık iskeletin, ışık, ses ve görüntü efektiyle özel bir salonda sergilenen fil iskeleti ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Fil iskeletini görmek isteyenlerin sayısı günden güne artarken müze envanterinde 30 bin eser bulunuyor.