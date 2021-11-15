Kahramanmaraş'ta 3 keçiyle başladığı hayvancılıkta herkese örnek oldu!

Mikro kredi sayesinde aldığı 3 keçiyle hayvancılığa başlayan ve geçen 7 yılda küçük bir çiftliğe sahip olan Kahramanmaraşlı 40 yaşındaki Cennet Bozdağ, işini daha modern bir tesise taşımak için azimle çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 16:18 15.11.2021, 20:38

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Bozdağ, 2014 yılında vatandaşlara dağıtılan el broşürü ilanından mikro kredi imkanlarından haberdar oldu. Bir fabrikada çalışan eşinin de desteğiyle hayvancılık yapmaya karar veren Bozdağ, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından oluşturulan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'yla iş hayatına adım attı.

İlk olarak 800 lira mikro krediyle 3 keçi alan ve evinin ahır kısmında hayvanlarının bakımını yapan Bozdağ, kısa sürede keçi sayısını 24'e çıkardı.

Eşinin ve çocuklarının desteğiyle işlerini her geçen gün geliştiren Bozdağ, günlük ürettiği 150 litre sütü dondurma fabrikasına satarak ev ekonomisine katkı sağladı.

Kurban Bayramı'nda beslediği hayvanları satan ve elde ettiği gelirle 4 inek ve 15 koyun alan girişimci kadın, hayvancılıkta kendini geliştirmek ve tesisleşme yolunda ilerlemek için mücadele ediyor.

- "Daha büyük hayallerim var"

Cennet Bozdağ, yaptığı açıklamada mikro krediyi el broşürü sayesinde öğrendiğini ve aldığı finansla üç keçiyle hayvancılığa başladığını söyledi.

Mikro krediyle tüm ailesinin hayatının değiştiğini belirten Bozdağ, ilk olarak aldığı 3 keçinin ardından işlerini geliştirdiğini, şu an 4 inek ve 15 koyunla hayvancılığı sürdürdüğünü ifade etti.

Eşine destek olmak amacıyla sektöre adım attığını bildiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"İlk aldığım keçilerin sütlerini dondurma fabrikasına satarak işimi ilerlettim. Sonra büyükbaşa döndüm ama küçükbaş hayvancılığını da bırakmadım. Mücadelemi sürdürüyorum. Mikro krediyle hayatım değişti. Hayvancılık benim için hobiydi. Eşime de destek olmak amacıyla hayvancılığı ilerlettim. Şu an eşim de bana işlerde yardımcı oluyor. Hem aile bütçesine katkı sunuyorum hem de hayvanların sütünden, yağından çocuklarım faydalanıyor. Fazlasını da satarak mikro kredimi ödüyorum ama daha büyük hayallerim var, tesis kurmak istiyorum."

Bozdağ, hayvancılığa başladıktan birkaç yıl sonra ziyaretine gelenlerin kendisine "işlerini çok ilerletmişsin, çok azimlisin" dediklerini anlatarak, çevresindeki kadınların başarısını gördükten sonra hayvancılığa başladıklarını söyledi.

Şu anda küçük ve büyükbaş kurbanlık beslediğini anlatan Bozdağ, "İnşallah bundan sonra süt sağma makinelerinin ve çalışanlarımın olduğu büyük bir tesis kurmak hayalim. Gece gündüz demeden çalışacağım." diye konuştu.

- Sermaye bulmakta zorlanan kadınları bekliyoruz"

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan da mikro krediyle sıfırdan başlayıp başarı hikayeleri yazan birçok girişimcinin bulunduğunu söyledi.

Bozdağ'ın da başarı hikayelerinden oluşan zincirin bir halkası olduğuna işaret eden Pehlivan, iş yapmak isteyen ancak sermaye bulmakta zorlanan tüm kadınları Türkiye genelindeki mikro kredi ofislerine beklediklerini ifade etti.

Özellikle dar gelirli kadınlara iş yapmaları amacıyla verilen kredilerin tek seferlik olmadığına işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Kredi alan girişimcilerimize öncelikle eğitim veriliyor. Bunlar arasında başarılı olanlara sermaye desteği olarak kredilerini teslim ediyoruz. Saha ekiplerimiz kredilerini alan girişimcilerimizle haftada bir gün görüşerek, ihtiyaç olması halinde üretim ve pazarlama gibi birçok alanda destek sağlıyor."

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