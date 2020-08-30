Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi!

Burada tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere Kuran-ı kerim okundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer bayramını kutladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici çağımızda varoluşun sadece savaşlarla olmadığını söyledi.