Kahramanmaraş'ta 30 bin kaçak sigara ele geçirdi

Kahramanmaraş'ta Polis ekipleri çevre yolunda operasyon yaptığı bir tırda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri büyük çaplı sigara kaçakçılığı yapan şahıslara çevre yolunda operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş- Adana Çevre yolundan seyir halinde olan 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde çok sayıda polis ekibi ile operasyon düzenlendi.

Kilit bir uygulama ile durdurulan Tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına zulalanmış büyük koliler halinde değisik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.