Kahramanmaraş'ta 32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor!

Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki esnaf, ilerleyen yaşına rağmen futbol topu tamiri yaparak ekmeğini çıkarıyor.

KAHRAMANMARAŞ 26.10.2020, 14:59 26.10.2020, 15:11
Kahramanmaraş'ta 32 yıldır aynı köşede futbol topu tamir ediyor!

Kahramanmaraş’ın tarihi Kapalı Çarşısında 1972 yılından beri futbol topu tamiri yaparak geçimini sağlayan Ali Bakıcı, Kahramanmaraş’ın tek, Türkiye’nin de sayılı kalan top tamircilerinden.

Her sabah daha gün aydınlanmadan yollara düşen 70 yaşındaki 3 çocuk babası Ali Bakıcı, 32 yıldır futbol topu tamiri yaparak evini geçindiriyor.

Kahramanmaraş’ta bütün futbol toplarının elinden geçtiğini söyleyen Bakıcı, “Bu işi burada sadece ben yaptığım için buradaki futbol kulüpleri bana gelir ve futbol toplarının hepsini ben tamir ederim. Bu işi benden başka yapan yok ve çırak da yetişmiyor.” dedi.

#Kahramanmaraş #futbol topu tamiri #futbol topu tamiricisi
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