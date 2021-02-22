Kahramanmaraş'ta 4 mahalledeki karantina kaldırıldı

Mutasyonlu virüsün yayılıp, vatandaşların ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla, Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük, Esence Ve Kanlıkavak mahalleleri bir süre önce karantinaya alınmıştı.

Sosyal izolasyonun sağlandığı ve adı geçen mahallelerde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, pazarcık ilçesi karahüyük ile göksun ilçesi bozhöyük, esence ve kanlıkavak mahallelerinde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Maksutuşağı mahallesinde ise yeni vakalar nedeniyle karantinanın devam ettiği öğrenildi.