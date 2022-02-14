Kahramanmaraş'ta 4 yıldır otel odasında yaşıyordu! Ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi üzerinde yer alan bir otelde 4 yıldır yaşayan 74 yaşındaki Bekir Öz’den haber alamayan çalışanlar, odasını kontrol etti. Bekir Öz’ü odasında yerde hareketsiz bulan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede Bekir Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bekir Öz’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olaya ilgili inceleme başlattı.