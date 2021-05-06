Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.Y'nin Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde dedektörle arama yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 37 sikke, 2 ok ucu ve 1 yüzük ile 5 tarihi obje ile kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.