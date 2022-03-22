Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu

Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, iş adamları ve hayır severlerin down sendromlu çocuklar için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, down sendromlu çocuklarda sahne alarak çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinlikte sahne alan ses sanatçısı Ferhat Göçer, down sendromlu çocukları sahnenin önüne davet ederek, onlarla birlikte şarkı söyledi.