Kahramanmaraş'ta 46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu
Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği tarafından "46+1 destek eğitim sınıfı proje resepsiyonu" yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 12:48 22.03.2022, 13:41
Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, iş adamları ve hayır severlerin down sendromlu çocuklar için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.
Müzik dinletisiyle devam eden programda, down sendromlu çocuklarda sahne alarak çeşitli gösteriler yaptı.
Etkinlikte sahne alan ses sanatçısı Ferhat Göçer, down sendromlu çocukları sahnenin önüne davet ederek, onlarla birlikte şarkı söyledi.
Namaz Vakti 22 Mart 2022
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