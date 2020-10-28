Kahramanmaraş'ta 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan ücretli öğretmen'in cezası belli oldu!

Göksun’da görev yaptığı okulda 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık O.Y. yargılandığı Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık O.Y. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede susma hakkını kullanan sanık, 5 erkek çocuğa cinsel istismardan suçlu bulunarak her bir eylemi için ayrı ayrı aldığı cezada, toplam 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Göksun ilçesinde cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia eden çocuklar 2019 yılında aileleri ile birlikte ilçe emniyet müdürlüğü binasına giderek O.Y.’den şikayetçi olmuşlardı.