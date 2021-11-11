Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi yapıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor. Bugün tekstilcilerimiz mal yetiştiremiyor. Birçok sektörde durumumuz bu." dedi.

KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 22:15
Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi yapıldı

Turagay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, Kahramanmaraş'ın kısa dönemde gösterdiği başarının ortada olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ihracatının şu anda 1 milyar doların üstüne çıktığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekstil ve konfeksiyon ihracatı, 1980'lerde rahmetli Özal'ın başlattığı dönemde, dışa açılmamızda yani ihracata dayalı sanayileşme stratejisini benimsediğimiz yıllarda, bizim ilk olarak dışa açıldığımız sektördür. Dolayısıyla Türkiye'nin göz bebeği olan bir sektördür ve bugün de halen öyle. Bugün ikisini topladığımız zaman 30 milyar dolarlara ulaşan bir ihracat rakamından bahsediyoruz. Bizim görmek istediğimiz tekstil ve konfeksiyon, eskiden olduğu gibi bugün ve önümüzdeki dönemde de birbirlerini tamamlamaya devam etmeli. Bir şekilde sinerjiyi daha da fazla ileriye götürerek Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak. Tekstil sektörü 10 milyar doları geçti, toplam 30 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatından bahsediyoruz. Tekstilde dünyada ilk 5'e girdik."

Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerlediğini ve yerini daha da sağlamlaştırdığını aktaran Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor. Bugün tekstilcilerimiz mal yetiştiremiyor. Birçok sektörde durumumuz bu. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında temel rol oynayan ihracatçılarımızdır. Onları desteklemeliyiz, elimizden geldiği kadar daha da yukarılara taşıyarak ihracatımızı ve ekonomimizi yukarılara taşımalıyız." diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türk ihracatçılarını birer milli takım oyuncusu gibi gördüğünü söyledi.

Türk ihracatçılarının gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştığına değinen Gülle, "TİM olarak 300 milyar dolar hedef koyduk 2026 için ama görünen o ki biz bu hedefi, sizlerin gayreti ve azmiyle çok daha öncesinde gerçekleştireceğiz. İnananlar için başaramamak gibi bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da geçen yıl salgının dünyada sıkıntılara yol açtığını hatırlatarak, 2021 yılında dünyada ciddi toparlanmaların görüldüğünü belirtti.

Dünya ekonomisi ve ticaret hacminin büyüdüğüne işaret eden Çakar, "Küresel ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Dünya ticaret hacmi artıyor. Salgınla mücadelede özellikle aşılarla beraber iyi bir mesafe alındı. Coğrafyamızda bölgesel ilişkiler kısmen ılımaya başladı. Bunun artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz."

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankanın ihracatçılara tanıdığı kolaylıkları anlattı.

Yılın ilk 10 ayında sigortacılık ve nakdi olarak ihracata 38,5 milyar dolarlık destek sağladıklarını ifade eden Güney, "Desteklerimizden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayımız 14 bine ulaştı. Yılbaşında bu desteklerden yaralananlar arasında KOBİ payı yüzde 70'lerdeydi. İhracatı tabana yayma gayesi sonucunda KOBİ payı yüzde 77'ye yükseldi. Türkiye bugün ihracatta daha yukarıya yükselecekse biz de bunu yapmak zorundayız. Eximbank'a ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda da çalışmalar yapıyoruz. Böylece Eximbank gelmeden başvurular yapabiliyor, birçok işlemini dijital kanaldan yapabilecek konuma geliyor." dedi.

Güney, Kahramanmaraş'ta bugün açılışını yaptıkları ofisin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, oluşacak bu sinerjiyle Türkiye'nin ihracatına çok daha büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, konuklarına yöreye özgü sim sırma tablolar hediye etti.

Öte yandan kentte Eximbank şubesi açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, eski başbakan yardımcılarından Veysi Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ve ilgililer katıldı.

#Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay #KMTSO #5. Uluslararası Tekstil Zirvesi #AksuTV #AksuTVHaber
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