Kahramanmaraş'ta 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı1
Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2021, 15:02
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da karıştığı hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan B.D'nin (18), Kahramanmaraş'ta, başkasına ait kimlikle bir otelde konakladığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı otelde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.
Namaz Vakti 10 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6
Günlük GazetelerTümü