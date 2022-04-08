Kahramanmaraş'ta 50 yıl aranması olan şahıs yakalandı!

Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Yerel İlamat Masasınca Silahla birden fazla kişi ile gece vakti konutta yağma suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet A. isimli şahsın, Turan mahallesinde bir ikamete geldiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.