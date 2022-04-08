Kahramanmaraş'ta 50 yıl aranması olan şahıs yakalandı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 15:10
Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Yerel İlamat Masasınca Silahla birden fazla kişi ile gece vakti konutta yağma suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet A. isimli şahsın, Turan mahallesinde bir ikamete geldiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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