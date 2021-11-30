Kahramanmaraş'ta 54 yaşındaki kadına fuhuş yaptıran iki kişi gözaltına alındı!

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliği ekiplerince bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Kümbet Mahallesinde iki şahsın fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği belirlendi.

Yapılan operasyonda M.K.(86) ile A.K.(42) adlı şahıslar fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer ayırmak suçundan, H.T. (54) fuhuş yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin evraklarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.